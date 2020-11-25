Джозеф Байден признан победителем выборов в Неваде и Пенсильвании

Как передает агентство Associated Press, в Неваде решение вынес Верховный суд штата. В Пенсильвании о победе кандидата от демократов накануне объявил губернатор Том Вулф. Днем ранее счетная комиссия Мичигана признала, что большинство в штате проголосовало за Байдена. После этого Дональд Трамп написал в «Твиттере», что отдал распоряжение о начале передачи власти. Команда избранного президента получила доступ к финансам и данным разведки. При этом Трамп подчеркнул, что не признает поражение.

