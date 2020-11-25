Энергетики Приморья ночью сообщили, что вернули свет в дома почти 60 тысяч жителей Владивостока

Почти неделю назад линии электропередачи были оборваны из-за ледяного дождя, снегопада и сильного ветра. Как передает ТАСС, без электричества во Владивостоке остаются только жители острова Русский. В регионе на прошлой неделе был введен режим ЧС.
2020-11-25T04:31:09+03:00
2020-11-25T04:31:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:31, 25 ноября 2020
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