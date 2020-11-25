Посольство Польши заявило об изумлении идеей некоторых депутатов Госдумы пересмотреть позицию России по Катыни

По оценке дипмиссии, в середине ноября на конференции в Тверской области прозвучали высказывания, направленные на непризнание ответственности НКВД за расстрел польских офицеров. В посольстве Польши подчеркнули, что в мероприятии участвовали депутаты Госдумы, которые заявили о возможном аннулирование документа от 26 ноября 2010 года, в котором Россия подтвердила ответственность СССР и Сталина за массовое убийство поляков, передает «Радио Свобода». По данным историков, под Катынью в 1940-м году были убиты почти 22 тысячи поляков.
2020-11-25T04:30:39+03:00
2020-11-25T04:30:39+03:00
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04:30, 25 ноября 2020
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