Совет парламента Армении проголосовал за лишение одного из лидеров оппозиции Гагика Царукяна депутатских полномочий

Поводом стали обвинения, что политик продолжает заниматься бизнесом, что несовместимо с работой в парламенте. В партии Царукяна заявили, что он передал своим компании в управление другим людям и что это политическое решение. После протестов в Ереване из-за мирного соглашения с Азербайджаном Царукян был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков, вскоре его отпустили.