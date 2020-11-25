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03:31, 25 ноября 2020

Совет парламента Армении проголосовал за лишение одного из лидеров оппозиции Гагика Царукяна депутатских полномочий

Поводом стали обвинения, что политик продолжает заниматься бизнесом, что несовместимо с работой в парламенте. В партии Царукяна заявили, что он передал своим компании в управление другим людям и что это политическое решение. После протестов в Ереване из-за мирного соглашения с Азербайджаном Царукян был задержан по обвинению в организации массовых беспорядков, вскоре его отпустили.



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