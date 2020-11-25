Президент Франции объявил, что пик второй волны пандемии пройден

Эммануэль Макрон в телеобращении к нации накануне вечером сообщил, что с субботы будут отменены некоторые ограничения. В частности, возобновят работу непродовольственные магазины, прогулки и физическая активность на улице будут разрешены в пределах 20 км от дома и в течение трех часов ежедневно. Храмы смогут принять прихожан, но не более 30 человек сразу. Сейчас во Франции выходить на улицу разрешается только для поездок на работу и по неотложным делам, а также для прогулок продолжительностью не больше часа в радиусе километра от дома.
2020-11-25T03:19:43+03:00
2020-11-25T03:19:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:19, 25 ноября 2020
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