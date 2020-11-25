Генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров сообщил, что оштрафовал Тину Канделаки после интервью с Андреем Турчаком

Шнуров сказал телеканалу «Дождь», что телеведущая не спросила секретаря генсовета «Единой России» и вице-спикера Совета Федерации о покушении на журналиста Олега Кашина. Заказчиком избиения Кашин считает Турчака. Генпродюсер RTVI отметил, что этот вопрос был записан. Назвать сумму штрафа Шнуров отказался. В свою очередь, Тина Канделаки в интервью изданию РБК назвала это цензурой. Интервью с Андреем Турчаком было опубликовано на сайте RTVI в конце октября под заголовком «Нет Путина – нет России». Вскоре трое журналистов телеканала решили уволиться.
2020-11-25T03:19:20+03:00
2020-11-25T03:19:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:19, 25 ноября 2020
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