Генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров сообщил, что оштрафовал Тину Канделаки после интервью с Андреем Турчаком

Шнуров сказал телеканалу «Дождь», что телеведущая не спросила секретаря генсовета «Единой России» и вице-спикера Совета Федерации о покушении на журналиста Олега Кашина. Заказчиком избиения Кашин считает Турчака. Генпродюсер RTVI отметил, что этот вопрос был записан. Назвать сумму штрафа Шнуров отказался. В свою очередь, Тина Канделаки в интервью изданию РБК назвала это цензурой. Интервью с Андреем Турчаком было опубликовано на сайте RTVI в конце октября под заголовком «Нет Путина – нет России». Вскоре трое журналистов телеканала решили уволиться.