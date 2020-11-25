Спикер городской думы Хабаровска сообщил, что он и еще 16 депутатов передумали выходить из ЛДПР

Михаил Сидоров сказал «Интерфаксу», что к ним обратилась сестра Сергея Фургала и с ними встретился губернатор Михаил Дегтярев. Он также является координатором регионального отделения ЛДПР. Сидоров сказал, что решение о выходе из партии было принято из-за существующих разногласий с городскими властями и региональным отделением ЛДПР. По его словам, они возникли после ареста Сергея Фургала и его отстранения от поста губернатора. В Хабаровске регулярно проходят акции в поддержку бывшего главы региона, которого обвинили в организации убийств местных предпринимателей.