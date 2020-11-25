Российские футбольные клубы «Зенит» и «Краснодар» потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Команда из Петербурга проиграла в Риме местному «Лацио» 1-3, «Краснодар» на свое поле уступил испанской «Севилье» со счетом 1:2. Российские клубы не одержали еще ни одной победы в 14 еврокубковых матчах нынешнего сезона. Сегодня московский «Локомотив» проведет встречу четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Атлетико».