Дональд Трамп допустил, что вакцина от коронавируса станет доступной в США уже через неделю

Президент сказал об этом на церемонии, посвященной Дню благодарения. Недавно компании Pfizer и BioNTech подали запрос на экстренное использование вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ожидается, что рассмотрение запроса займет несколько недель.