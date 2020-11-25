Дональд Трамп допустил, что вакцина от коронавируса станет доступной в США уже через неделю

Президент сказал об этом на церемонии, посвященной Дню благодарения. Недавно компании Pfizer и BioNTech подали запрос на экстренное использование вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Ожидается, что рассмотрение запроса займет несколько недель.
2020-11-25T02:04:48+03:00
2020-11-25T02:04:48+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747304-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 25 ноября 2020
Загрузка комментариев...