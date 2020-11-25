Присяжные в Краснодарском краевом суде оправдали обвиняемого в убийстве 8-летней девочки

По данным следствия, 63-летний житель поселка Звезда на допросе сказал, что ударил ребенка по голове молотком из-за того, что она забегала к нему во двор и отвлекала от работы. Девочка пропала в июне 2016 года. Ее тело нашли только в январе 2020-го – с помощью надписей на зданиях и гаражах с указаниями, где спрятано тело. Следователи утверждают, что на допросе обвиняемый сказал, что подсказки оставлял именно он. Присяжные, как сообщается на сайте суда, сочли его вину не доказанной.