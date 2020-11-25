В Швейцарии женщина с ножом накануне напала на людей в магазине

Она ранила двух женщин, сообщили в полиции. Инцидент произошел в городе Лугано. Нападавшая задержана. Ей 28 лет, она гражданка страны. В отношении нее возбуждено дело по подозрению в совершении теракта. В полиции позже отметили, что ранее подозреваемая уже фигурировала в деле о терроризме.

