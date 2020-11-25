Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 75 пациентов с коронавирусом

Днем ранее в официальную статистику попали 76 летальных исходов. Число жертв пандемии в столице, по данным штаба, превысило 8, 5 тысяч. Накануне утром федеральный штаб сообщил, что в России за сутки вновь выявили более 24 тысяч новых заболевших, из них свыше 5800 в Москве.

