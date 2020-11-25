Михаил Саакашвили заявил, что экономика Украины движется к большой катастрофе

Бывший президент Грузии, который возглавляет на Украине комитет реформ, сказал, что со следующего года будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий. В эфире телеканала «Украина 24» Саакашвили отметил, что если Международный валютный фонд выделит очередной кредит, это позволит отсрочить бюджетный кризис, но только на несколько месяцев. Политик добавил, что украинское правительство, по его мнению, практически не функционирует.