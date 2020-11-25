Владимир Путин сегодня посетит ядерный центр в Сарове

Это одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны. Как сообщили в Кремле, президент также встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. С начала пандемии глава государства резко сократил количество поездок по стране и стал проводить встречи, в основном, по видеосвязи.
2020-11-25T01:05:37+03:00
2020-11-25T01:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 25 ноября 2020
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