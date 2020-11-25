Владимир Путин сегодня посетит ядерный центр в Сарове

Это одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны. Как сообщили в Кремле, президент также встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. С начала пандемии глава государства резко сократил количество поездок по стране и стал проводить встречи, в основном, по видеосвязи.