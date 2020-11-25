Минобороны Азербайджана сообщило, что армия страны вошла в Кельбаджарский район

Его покинули войска Армении согласно мирному соглашению. С этого дня территория переходит под контроль Баку. В результате боевых действий, как отмечает РИА Новости, Азербайджан получил контроль над всеми семью районами, которого добивался 26 лет. О статусе Нагорного Карабаха лидеры России, Азербайджана и Армении не договорились.
2020-11-25T01:05:08+03:00
2020-11-25T01:05:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 25 ноября 2020
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