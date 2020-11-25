Минобороны Азербайджана сообщило, что армия страны вошла в Кельбаджарский район

Его покинули войска Армении согласно мирному соглашению. С этого дня территория переходит под контроль Баку. В результате боевых действий, как отмечает РИА Новости, Азербайджан получил контроль над всеми семью районами, которого добивался 26 лет. О статусе Нагорного Карабаха лидеры России, Азербайджана и Армении не договорились.