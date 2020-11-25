Штаб Навального в Ярославле сообщает, что часть охраняемых земель в регионе хотят лишить статуса в интересах главы ВТБ

Штаб Навального в Ярославле сообщает, что часть охраняемых земель в регионе хотят лишить этого статуса в интересах главы ВТБ. Согласно расследованию, в собственности и аренде у Андрея Костина находится больше ста тысяч гектаров, это около трети площади Переславского района. Об этом рассказал заместитель координатора штаба Александр Смирнов.

Согласно расследованию, на личном участке Костина есть несколько капитальных строений и причал, однако в Росреестре зарегистрирован только 22-метровый сарай. По данным штаба Навального, такая же ситуация на всех остальных землях, так или иначе относящихся к главе ВТБ.