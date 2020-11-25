Мосгорсуд сегодня проверит законность приговора фигурантам дела организации «Новое величие»

Решением суда первой инстанции осталась недовольна и сторона защиты, и прокуратура.

В жалобе адвокаты просят отменить приговор. Они называют его несправедливым. Еще до начала процесса адвокаты говорили, что обвинение по делу «Нового величия» построено на провокации и показаниях сотрудника силовых ведомств, внедрённого в организацию. Напомню, судья Люблинского суда Александр Маслов в начале августа приговорил Руслана Костыленкова, Вячеслава Крюкова и Петра Карамзина к реальным срокам. Они получили от шести до семи лет колонии. Остальным – Анне Павликовой, Марии Дубовик, Дмитрию Полетаеву и Максиму Рощину дали условные сроки. Всех признали виновными в организации экстремистского сообщества. Согласно приговору, фигуранты намеревались захватить власть в России, устроив госпереворот. Молодые люди вину не признали. Они утверждают: идею создания организации им подсказали внедренные туда сотрудники полиции и ФСБ. Апелляцию в Мосгорсуд подала и прокуратура, она просит устранить в приговоре технические ошибки. Сроки для всех надзорное ведомство предлагает оставить прежними.

Ещё один фигурант дела, Павел Ребровский, получил 6 лет колонии. Для него это был второй приговор. Сначала молодому человеку дали 2,5 года, однако он отказался признавать вину и пожаловался на давление следствия. В итоге первый приговор отменили, и дело отправили на пересмотр.