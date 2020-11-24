В Москве скончались 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки от коронавируса умерли 75 человек, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв превысило 8,5 тысячи. Всего в столице оперативный штаб зарегистрировал более 560 тысяч случаев заражения инфекцией. Из-за коронавируса в городе действуют ограничения в работе ресторанов, театров, кинотеатров, старшеклассники и студенты учатся удалённо, людям старше 65 лет рекомендовано сидеть дома.