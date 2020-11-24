Педагог и лингвист, автор известного учебника английского языка Наталья Бонк скончалась в Москве на 97-м году жизни

Об этом сообщили в Литературном институте имени А.М. Горького, где она преподавала 27 лет. Бонк закончила Педагогический институт иностранных языков. В разное время преподавала английский язык на курсах МИД СССР, в Академии внешней торговли России. С 1993 года она преподавала в Литературном институте им. Горького. Ее учебник переиздается уже шесть десятков лет.
2020-11-24T23:04:00+03:00
2020-11-24T23:05:05+03:00
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23:04, 24 ноября 2020
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