Часть заповедных лесов под Ярославлем могут лишить охраняемого статуса

Представители местного штаба Алексея Навального говорят, что это собираются сделать в интересах главы ВТБ Андрея Костина. Сейчас эти земли арендует его компания. Активисты утверждают, что обнаружили просьбу собственника к администрации Переславля о смене статуса земель. Ранее интернет-издание «Открытые медиа» писало, что на участках Костина находятся несколько больших домов, хозяйственные постройки, беседка и причал — при этом официально в Росреестре зарегистрирован только двадцатиметровый сарай.
2020-11-24T23:03:21+03:00
2020-11-24T23:03:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 24 ноября 2020
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