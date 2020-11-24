Часть заповедных лесов под Ярославлем могут лишить охраняемого статуса

Представители местного штаба Алексея Навального говорят, что это собираются сделать в интересах главы ВТБ Андрея Костина. Сейчас эти земли арендует его компания. Активисты утверждают, что обнаружили просьбу собственника к администрации Переславля о смене статуса земель. Ранее интернет-издание «Открытые медиа» писало, что на участках Костина находятся несколько больших домов, хозяйственные постройки, беседка и причал — при этом официально в Росреестре зарегистрирован только двадцатиметровый сарай.