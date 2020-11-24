Вечерний рейс Петербург-Москва был задержан в аэропорту Пулково из-за драки на борту

Самолет авиакомпании S7 развернулся на взлетно-посадочной полосе и вернулся на стоянку, пишет интернет-издание «Фонтанка». По словам пассажиров, сейчас на борту находится полиция. По меньшей мере, двоих пассажиров вывели из лайнера. В аэропорту и авиакомпании сообщения о конфликте не комментировали. Сообщается, что самолет уже вылетел в Москву.