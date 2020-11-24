Следующая американская администрация намерена вернуть доверие к внешнеполитическому ведомству страны

Об этом сказал избранный президент Джо Байден, когда представлял Энтони Блинкена кандидатом на пост госсекретаря. Он также назвал других ключевых сотрудников в будущей администрации. О тех, на ком остановил выбор Байден, еще накануне писала пресса. В частности, впервые главой национальной разведки США станет женщина — Эврил Хэйнс.
2020-11-24T23:02:43+03:00
2020-11-24T23:07:07+03:00
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23:02, 24 ноября 2020
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