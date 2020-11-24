Следующая американская администрация намерена вернуть доверие к внешнеполитическому ведомству страны

Об этом сказал избранный президент Джо Байден, когда представлял Энтони Блинкена кандидатом на пост госсекретаря. Он также назвал других ключевых сотрудников в будущей администрации. О тех, на ком остановил выбор Байден, еще накануне писала пресса. В частности, впервые главой национальной разведки США станет женщина — Эврил Хэйнс.