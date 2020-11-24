17 депутатов хабаровской гордумы, которые объявили о выходе из ЛДПР, могут остаться в партии

Спикер палаты Михаил Сидоров, который возглавил демарш, сказал, что они нашли общий язык с врио губернатора Михаилом Дегтяревым, пишет газета «КоммерсантЪ». Издание отмечает, что глава региона уже дважды встретился с мятежными депутатами. Сам спикер гордумы тем временем собирается в Москву на встречу с руководством партии.

В Хабаровском крае не прекращаются акции в поддержку бывшего губернатора и члена ЛПДР Сергея Фургала. Участники этих акций выступают, в том числе, против нового главы региона, однопартийца Фургала Дегтярева.