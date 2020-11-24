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22:32, 24 ноября 2020

Тина Канделаки назвала цензурой штраф за интервью с одним из руководителей «ЕР» Андреем Турчаком

Газете «Коммерсантъ» она сказала, что против того, чтобы ей указывали, какие вопросы задавать.
Генеральный продюсер телеканала RТVi Сергей Шнуров ранее сообщил, что оштрафовал Канделаки за незаданный Турчаку вопрос о покушении на журналиста Олега Кашина. По словам Шнурова, этот вопрос был запланирован, однако Канделаки по какой-то причине не затронула эту тему. Из-за интервью, которое многие сочли комплиментарным, телеканал покинули трое журналистов.



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