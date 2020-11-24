КГБ Белоруссии обвинил бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико в получении взяток и отмывании денег

Следствие закончено. Всего по этому делу проходят восемь человек. Все они, кроме Бабарико, вину признали – утверждает КГБ.

Банкира задержали незадолго до президентских выборов. Он собирался баллотироваться, однако Центризбирком республики не зарегистрировал его кандидатом, сославшись на неточности в декларации.