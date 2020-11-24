Суд оштрафовал депутата Мосгордумы за пикет против многодневного голосования

Дмитрию Локтеву придется заплатить 10 тысяч рублей. Тверской суд признал его виновным в нарушении установленного порядка проведения публичной акции.

Депутат в сентябре вышел с пикетом к зданию Центризбиркома. Вместе с Локтевым тогда задержали его соратника, также депутата Мосгордумы от КПРФ Павла Тарасова. Его дело суд еще не рассмотрел.

В этом году из-за эпидемии коронавируса выборы в единый день голосования проходили три дня.