The Insider: Алина Кабаева получает сотни миллионов рублей в медиахолдинге бизнесмена Юрия Ковальчука

Алина Кабаева получает сотни миллионов рублей в медиахолдинге бизнесмена Юрия Ковальчука — экс-партнера президента Владимира Путина по кооперативу «Озеро». Люди из его окружения оказались также связаны с имуществом, которым владеет семья Кабаевой.

Почти 800 миллионов рублей заработала Алина Кабаева на посту главы совета директоров Национальной медиа группы в 2018 году — будучи депутатом Госдумы она получала в 80 раз меньше. Это удалось выяснить благодаря утечке базы ФНС. The Insider подчеркивает, что информацию удалось подтвердить. Медиахолдингу, акционером которого является Юрий Ковальчук, принадлежат акции РЕН-ТВ, Первого канала, СТС, Пятого канала, «Известий», при этом он получает субсидии из бюджета. Ковальчука называют членом ближайшего окружения Владимира Путина. Но он не единственный, кто обеспечивает финансовую стабильность Кабаевой и ее семьи.

По данным The Insider, мать бывшей гимнастки руководит спортивным комплексом Кунцево и зарабатывает на сдаче в аренду площадей, например, «Роснефти» — госкомпанией руководит Игорь Сечин, также близкий к Путину человек. От подчиненного олигарха Аркадия Ротенберга сестра Кабаевой получила квартиру, а бабушка участок и дом. По данным the Insider, члены семьи Кабаевой получали и другое имущество из рук представителей российской элиты, близких в Владимиру Путину

Таблоиды писали о возможной связи Кабаевой и Путина, но сами они никогда не подтверждали слухи о своих отношениях.