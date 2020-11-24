Власти Подмосковья планируют снять некоторые из ограничений по коронавирусу накануне новогодних праздников

Новых ограничений власти региона вводить не собираются.

Об этом в эфире федерального телевидения сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев выразил надежду, что усилия медицинского персонала и скорая вакцинация будут способствовать нормализации обстановки. Сейчас в Подмосковье действует запрет на проведение массовых, а люди старше 65 лет находятся на самоизоляции.