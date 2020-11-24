Новых ограничений власти региона вводить не собираются.
Об этом в эфире федерального телевидения сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Андрей Воробьев выразил надежду, что усилия медицинского персонала и скорая вакцинация будут способствовать нормализации обстановки. Сейчас в Подмосковье действует запрет на проведение массовых, а люди старше 65 лет находятся на самоизоляции.
Власти Подмосковья планируют снять некоторые из ограничений по коронавирусу накануне новогодних праздников
Новых ограничений власти региона вводить не собираются.