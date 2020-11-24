Мэрия Москвы доработает систему по сбору «цифрового профиля» москвичей

В числе прочих целей чиновники хотят оперативно выявлять возникающие тренды на основе активности пользователей.

Это улучшение уже действующей системы, необходимой для более удобного пользования городскими сервисами. Об этом «Эху» рассказал руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.

Персональные рекомендации формируются только для конкретного мобильного устройства и не затрагивают личные данные пользователей, добавил Эдуард Лысенко.

Инициатива по сбору «цифрового профиля» может стать системой слежки за москвичами. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян.

«Здесь очевидно, что Москва решила пойти абсолютно азиатским путем и интегрироваться с Китаем. И эта система, связанная с цифровым «кодом здоровья», с цифровым профилем она абсолютно противоречит концепции, связанной с охраной тайной жизни. И естественно ничего хорошего для приватности россиян эта инициатива не несет», — рассказал С.Дарбинян.

В результате слежки, добавил он, есть риск глобального изменения поведения людей, которые будут знать о непрерывном контроле всех своих действий.

«Данные могут использоваться для самых разных целей, как отслеживание поведения субъекта, так и в результате изменение поведения субъекта. Потому что субъекты зная, что находятся под постоянным контролем и слежкой 24/7, что все их действия и геолокации, транзакции как офлайн, так и онлайн отражаются, они, конечно же, ведут себя иначе. И это ведет к таким глобальным изменениям поведения человека», — сказал С.Дарбинян.