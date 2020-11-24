Штаб политика Алексея Навального утверждает, что часть заповедных лесов под Ярославлем могут лишить охранного статуса ради главы ВТБ. Как сообщается, Андрей Костин обратился в администрацию Переславля, чтобы власти изменили статус территории. В таком случае будет разрешена комплексная застройка. При этом официальным владельцем земельного участка в базе Росреестра числится не Костин, а Российская Федерация. Пока земли считаются особо-охраняемыми территориями, там нельзя возводить капитальные строения.
Соратники Навального полагают, что в будущем собственник сможет выкупить часть леса и получить право свободно им распоряжаться.
Штаб Навального: часть заповедных лесов под Ярославлем могут лишить охранного статуса ради главы ВТБ
Штаб политика Алексея Навального утверждает, что часть заповедных лесов под Ярославлем могут лишить охранного статуса ради главы ВТБ. Как сообщается, Андрей Костин обратился в администрацию Переславля, чтобы власти изменили статус территории. В таком случае будет разрешена комплексная застройка. При этом официальным владельцем земельного участка в базе Росреестра числится не Костин, а Российская Федерация. Пока земли считаются особо-охраняемыми территориями, там нельзя возводить капитальные строения.