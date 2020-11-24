Банк России выпустил монету с Крокодилом Геной и Чебурашкой

Она вышла в серии «Российская мультипликация». Персонажи книги Эдуарда Успенского изображены на фоне железнодорожной кассы. Монета выйдет в нескольких вариантах. Серебряная номиналом 3 рубля, обыкновенная в 25 рублей и еще один вариант – с цветным покрытием.
2020-11-24T21:07:43+03:00
2020-11-24T21:08:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:07, 24 ноября 2020
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