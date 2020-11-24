Банк России выпустил монету с Крокодилом Геной и Чебурашкой

Она вышла в серии «Российская мультипликация». Персонажи книги Эдуарда Успенского изображены на фоне железнодорожной кассы. Монета выйдет в нескольких вариантах. Серебряная номиналом 3 рубля, обыкновенная в 25 рублей и еще один вариант – с цветным покрытием.