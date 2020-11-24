Совет Безопасности ООН в ближайшие часы намерен обсудить ситуацию в Эфиопии

С начала месяца на севере страны не прекращается вооруженный конфликт между правительством и мятежниками в районе Тыграй. Слушания, как передает агентство ТАСС, пройдут в закрытом формате. Совбез долгое время не мог принять решение о проведении такого заседания, поскольку сама Эфиопия не просила о международном посредничестве в урегулировании внутреннего конфликта. Сейчас эфиопская армия стоит в 50 километрах от административной столицы штата Тыграй — города Мэкэле — и завершают ее окружение.
2020-11-24T21:06:38+03:00
2020-11-24T21:06:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:06, 24 ноября 2020
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