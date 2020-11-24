Совет Безопасности ООН в ближайшие часы намерен обсудить ситуацию в Эфиопии

С начала месяца на севере страны не прекращается вооруженный конфликт между правительством и мятежниками в районе Тыграй. Слушания, как передает агентство ТАСС, пройдут в закрытом формате. Совбез долгое время не мог принять решение о проведении такого заседания, поскольку сама Эфиопия не просила о международном посредничестве в урегулировании внутреннего конфликта. Сейчас эфиопская армия стоит в 50 километрах от административной столицы штата Тыграй — города Мэкэле — и завершают ее окружение.