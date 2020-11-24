Обвинение затребовало для бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова 17 лет колонии строгого режима

Его обвиняют в получении взятки, незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении полномочиями. Для двух других фигурантов этого дела прокурор просит 10 и 4 с половиной года лишения свободы, — говорят представители защиты.

Маркелова задержали больше трех лет назад, спустя неделю после того, как он был освобожден от должности главы Марий Эл по собственному желанию. Сам он вины не признает.