Его обвиняют в получении взятки, незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении полномочиями. Для двух других фигурантов этого дела прокурор просит 10 и 4 с половиной года лишения свободы, — говорят представители защиты.
Маркелова задержали больше трех лет назад, спустя неделю после того, как он был освобожден от должности главы Марий Эл по собственному желанию. Сам он вины не признает.
Обвинение затребовало для бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова 17 лет колонии строгого режима
Его обвиняют в получении взятки, незаконном хранении боеприпасов и злоупотреблении полномочиями. Для двух других фигурантов этого дела прокурор просит 10 и 4 с половиной года лишения свободы, — говорят представители защиты.