Жителя Кубани оправдали по делу об убийстве ребенка

Коллегия присяжных посчитала недоказанными свидетельства в отношении 63-летнего обвиняемого. Ребенок пропал 4 года назад. Лишь в начале этого года на нескольких зданиях в одном из населенных пунктов появились надписи, которые указывали на местонахождения останков.

Задержанный по подозрению в убийстве говорил, что девочка несколько раз забегала во двор его дома, чем отвлекала от работы. По данным следствия, в какой-то момент он, прогоняя ее, якобы убил ударом молотка по голове, а затем спрятал тело в поле.