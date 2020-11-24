Власти продлили до конца следующего года выплаты за помощь пациентам с коронавирусом

Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эти социальные выплаты ежемесячные, они полагаются медицинским сотрудникам и другим работникам, которые контактируют с носителями коронавируса и оказывают им помощь.

В частности, врачи Скорой при госпитализации инфицированных будут получать дополнительно почти две с половиной тысячи рублей за одну смену.