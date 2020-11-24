Ректор РУДН опасается действий студента Павла Крисевича после акции около здания ФСБ.

Олег Ястребов заявил агентству Znak.com, что учащиеся несут ответственность за совершение противоправных действий и могут быть отчислены за проступки.

По словам ректора, у него нет гарантий, что Крисевич не устроит пожар на территории университета в случае несогласия с кем-либо или чем-либо.

Ранее сегодня студент сообщил, что дисциплинарная комиссия решила отчислить его из вуза. Окончательное решение примет ректор. По словам Крисевича, проректор по работе со студентами назвал его «фашистом».

В начале ноября молодой человек устроил перформанс около ФСБ на Лубянке в образе распятого Христа. Вокруг креста лежали тома политически-мотивированных дел, их подожгли активисты, одетые в плащи с надписью ФСБ. По решению суда Крисевича арестовали на 15 суток по обвинению в невыполнении законных требований полицейских.