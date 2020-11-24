На биржах США отмечается рост

В плюсе основные показатели деловой активности. А фондовый индекс Dow Jones впервые поднялся выше 30 тыс. пунктов. Аналитики считают, что на оптимизм инвесторов положительно влияют новости об эффективности вакцин от коронавируса. Так, накануне британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее препарата показал эффективность от 70% до 90%.

Ранее в об успехах сообщали компании Moderna, а также Pfizer и BioNTech.

Кроме того, вторым положительным фактором называют поручение главы Белого дома Дональда Трампа готовиться к передаче власти демократу Джо Байдену.