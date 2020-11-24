Министр просвещения Сергей Кравцов предлагает создать пантеон героев России

Это будут яркие исторические личности, благодаря которым формировались история и культура страны, уверен чиновник. Таким образом каждый сможет увидеть историю в лицах и оценить вклад каждого из них в сохранение и развитие государства, сказал Кравцов во время Всероссийского открытого урока. Кто именно должен войти в этот пантеон, министр не уточнил.