Министр просвещения Сергей Кравцов предлагает создать пантеон героев России

Это будут яркие исторические личности, благодаря которым формировались история и культура страны, уверен чиновник. Таким образом каждый сможет увидеть историю в лицах и оценить вклад каждого из них в сохранение и развитие государства, сказал Кравцов во время Всероссийского открытого урока. Кто именно должен войти в этот пантеон, министр не уточнил.
2020-11-24T20:03:32+03:00
2020-11-24T20:34:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 24 ноября 2020
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