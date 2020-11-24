Россия оказалась в середине рейтинга стран, которые лучше всего справляются с пандемией

Она заняла здесь 22 строчку. Всего в перечне чуть более 50 государств, передает агентство Bloomberg. Швеция, которая отказалась от жестких ограничений, выше России в списке на 6 строчек. Также выше оказались и США, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения – около 12,5. Лидирует Новая Зеландия, в которой ввели жесткий карантин после первой же смерти и потратили много денег на тестирование. На втором месте – Япония. Третьим в рейтинге стал Тайвань.