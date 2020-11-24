Россия оказалась в середине рейтинга стран, которые лучше всего справляются с пандемией

Она заняла здесь 22 строчку. Всего в перечне чуть более 50 государств, передает агентство Bloomberg. Швеция, которая отказалась от жестких ограничений, выше России в списке на 6 строчек. Также выше оказались и США, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения – около 12,5. Лидирует Новая Зеландия, в которой ввели жесткий карантин после первой же смерти и потратили много денег на тестирование. На втором месте – Япония. Третьим в рейтинге стал Тайвань.
2020-11-24T20:02:55+03:00
2020-11-24T20:34:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2747206-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3353074.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:02, 24 ноября 2020
Загрузка комментариев...