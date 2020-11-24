Полиция Эстонии возбудила дело в отношении бывшего министра за нецелевое использование автомобиля

Экс-глава министерства образования и науки Майлис Репс подала в отставку после того, как пресса написала, что на служебной машине она возит детей в школу и на кружки. Как передает местное агентство BNS, расследование ведется по вопросу о возможном нарушении антикоррупционного законодательства.