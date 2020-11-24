Полиция Эстонии возбудила дело в отношении бывшего министра за нецелевое использование автомобиля

Экс-глава министерства образования и науки Майлис Репс подала в отставку после того, как пресса написала, что на служебной машине она возит детей в школу и на кружки. Как передает местное агентство BNS, расследование ведется по вопросу о возможном нарушении антикоррупционного законодательства.
2020-11-24T20:02:35+03:00
2020-11-24T20:02:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 24 ноября 2020
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