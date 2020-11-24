Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью по делу о скифском золоте

Стороны проинформированы, что теперь рассмотрением этого вопроса будет заниматься Джерард Левин, передает агентство ТАСС, Участники процесса могут до начала декабря направить свои соображения по дальнейшим слушаниям. В октябре суд по требованию Украины принял решение об отводе судьи Дуко Оранье.

В качестве основания Киев обращал внимание, что около 10 лет назад Оранье представлял интересы российской компании «Промнефтьстрой» в деле ЮКОСа и тесно работал с адвокатами, которые теперь защищают интересы крымских музеев. Коллекцию из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для выставки об истории Крыма привезли в Нидерланды до перехода полуострова в состав России. Теперь права на нее отстаивают как крымские музеи, так и украинские власти.