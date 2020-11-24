Власти решили не отменять из-за коронавируса итоговое сочинение для одиннадцатиклассников

В Рособрнадзоре пояснили, что это испытание одно из необходимых условий допуска к сдаче Единого госэкзамена. В своем аккаунте в Инстаграме ведомство сообщило, что итоговое сочинение планируется провести в очном формате.

Из-за ситуации с коронавирусом это испытание состоится не ранее пятого апреля. Точные сроки пока не определены.