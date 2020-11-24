Это вдвое дешевле зарубежных препаратов, — отметили в Российском Фонде прямых инвестиций.
При вакцинации необходимо ввести две дозы лекарства. Для граждан России прививка будет бесплатной.
Ранее цены на свои вакцины объявили компании Pfizer и Модерна — в частности, одна доза препарата фирмы Pfizer обойдется в 18 долларов.
Массовая вакцинация от коронавируса планируется в России с нового года.
Объявлена цена российской вакцины от коронавируса: не более 10 долларов за дозу
Это вдвое дешевле зарубежных препаратов, — отметили в Российском Фонде прямых инвестиций.