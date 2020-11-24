Губернатор Пенсильвании подтвердил победу демократа Джо Байдена на выборах президента

Лидерство в этом штате дает кандидату 20 голосов выборщиков. Таким образом у Байдена уже 263 голоса при необходимом минимуме 270.

Кандидат от Демократической партии обошел в Пенсильвании действующего президента Дональда Трампа примерно на 80 тысяч голосов избирателей. Нынешний глава Белого дома поражение на выборах не признает, но сегодня поручил своей команде готовиться к передаче власти новой администрации.