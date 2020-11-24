Цена барреля нефти Brent превысила 47 долларов впервые с начала марта

Сырье дорожает почти на два с половиной процента к уровню предыдущего закрытия торгов. На такой же порядок выросла цена на смесь WТI, — баррель этой марки сейчас стоит более 44 долларов.

Аналитики связывают это с сообщениями о распоряжении президента Дональда Трампа подготовиться к передаче власти новой администрации во главе с Джо Байденом.

Повышение цены на нефть марки Brent связано с улучшением состояния экономики азиатских стран — считает экономист Михаил Беляев, отметив, что в ближайшее время новых поводов для падения цены не предвидится.

«Основной фактор (повышения цены на нефть) всего один — это постепенное восстановление Азии, и в основном Китая, который сейчас выходит из шокового состояния, связанного с коронавирусной пандемией, и показывает достаточно устойчивые темпы роста, правда не как в прежние времена, но для мощной и масштабной экономики Китая 4% — это уже достаточно для того, чтобы восстановилось потребление энергоносителей, и нефти в том числе», — сказал М.Беляев.

По мнению экономиста, данная ситуация будет устойчивой. «Эта та цена, которую можно взять за стационарную. А насколько это будет продолжаться, и насколько эта динамика, именно роста цен на нефть, будет поддержана, говорить трудно», — отметил он.

Ситуация с коронавирусом, однако, может преподнести неприятные сюрпризы, поэтому однозначный прогноз сделать нельзя, добавил М.Беляев.