Ведущую RТVi Канделаки оштрафовали из-за интервью с одним из руководителей партии «Единая Россия» Андреем Турчаком

Ведущую телеканала RТVi Тину Канделаки оштрафовали из-за интервью с одним из руководителей партии «Единая Россия» Андреем Турчаком. Об этом решении объявил генеральный продюсер телеканала Сергей Шнуров. Он пояснил, что наказал ведущую за незаданный вопрос о покушении на журналиста Олега Кашина.

В эфире телеканала Дождь Шнуров сказал, что вопрос о нападении был запланирован, но по какой-то причине Канделаки обошла эту тему.

Интервью с Турчаком вышло в эфире RТVi в конце октября. Из-за этой программы телеканал покинули трое журналистов.

Олег Кашин считает Андрея Турчака причастным к покушению.