Более двухсот новокузнечан несколько часов в здании мэрии требуют отставки администрации Новокузнецка, протестуя против транспортной реформы. О проблеме рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» местная жительница Ольга.

Изначально в здании планировалась встреча с представителями властей для обсуждения городской транспортной реформы. Однако диалог не состоялся, а чиновники покинули собрание. Местные жители не покидают зал администрации города, ожидая реакции от властей.

«В количестве более 200 человек граждане пришли к 13.00 к зданию мэрии на обсуждение вопросов по транспортной реформе и поиска решений этой проблемы. На протяжении долго времени шел диалог между чиновниками и новокузнечанами, которые пришли на встречу, в итоге консенсус не был найден, а чиновники просто ушли. Сейчас 21.00 по местному времени, а люди не расходятся, и на связь с нами никто не выходит», — рассказала жительница города.

По словам Ольги, местные власти понимают, что реформа идет с многочисленными нарушениями, но отказываются идти на компромисс.

«Люди жалуются на отсутствие транспорта, они мерзнут на остановках. Маршрутную сеть сократили вдвое. Когда реформа стартовала, город был повергнут просто в транспортный коллапс. В условиях пандемии, людям приходилось забиваться в автобусы, не соблюдая никакой дистанции. Чиновники не идут ни на какие компромиссы, осознавая, что транспортная реформа идет с нарушениями. Но они не желают исправлять ситуацию», — рассказывает она.

По словам Ольги, местные жители просят уволить тех чиновников, которые причастны к данной транспортной реформе, в частности, главу города С.Кузнецова, его первого заместителя Е.Бедырева, начальника управления по транспорту Е.Машукова и Д.Новохабского — начальника проектного офиса.

При этом, отметила Ольга, что жителей Новокузнецка также обращались и к губернатору области, однако в администрации опубликовали пресс-релиз о том, что они полностью поддерживают транспортную реформу.