Против жителя Петербурга возбудили уголовное дело за захват детей в заложники

Мужчину задержали в результате переговоров. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Сегодня в районе Колпино Денис Бельтюков выгнал из дома жену и забаррикадировался с шестью детьми. Конкретных требований он не выдвигал. По предварительным данным, дети не пострадали, их отправили в больницу на обследование.

Представитель администрации Колпина Надежда Осипова рассказала «Эху», что мужчина состоял на учете у психиатра.

Две недели назад у Дениса Бельтюкова диагностировали проблемы с психикой, ему выписали таблетки.