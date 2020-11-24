КГБ Белоруссии завершил следствие по делу бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико

Ему предъявили окончательное обвинение в получении взяток в особо крупном размере и отмывании денег. Как сообщила пресс-служба ведомства, вину Бабарико не признает.

Вместе с ним по делу проходят еще семь человек. В КГБ утверждают, что вину они признали.

Виктор Бабарико собирался баллотироваться на пост президента Белоруссии. Центризбирком республики не зарегистрировал его кандидатом, сославшись на неточности в его декларации. Перед выборами Бабарико задержали.