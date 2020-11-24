Власти Москвы планируют собирать подробное цифровое досье на жителей столицы

Об этом сообщает издание «Открытые медиа», ссылаясь на материалы закупки, которую объявил столичный Департамент информационных технологий. Ожидается, что система будет собирать так называемый цифровой профиль пользователей всех городских услуг и сможет следить за москвичами с помощью общественных точек доступа к вай-фай.





Мэрия уже умеет составлять «портрет» пользователей, учитывая их пол, возраст, уровень дохода и связи с другими людьми, но в скором будущем цифровой профиль москвича смогут дополнить данными о его задолженностях и штрафах, проездных документах, соцкарте, активности в отдельно взятых районах, информацией о действующих разрешениях и ограничениях, оплате услуг, «медицинских нарушениях» и так далее. Среди прочего система будет отслеживаться «лояльность», отмечается в документах, но что именно под этом подразумевается, в них не сказано.



Зато известно, что в мэрии смогут отбирать и сегментировать данные по группам и категориям граждан, в том числе по «признакам степени лояльности». Причем в системе должна быть предусмотрена ситуационная панель – карта, на которой все эти данные будут отображаться. В документах сказано, что информация будет обезличена, но опрошенные эксперты отмечают, что для властей не составит труда при необходимости соотнести профиль с конкретным человеком. Правозащитники считают, что фактически власти создают систему слежки за москвичами.

В Департаменте информационных технологий Москвы на запрос «Открытых медиа» по поводу разработки такой системы пока не ответили.